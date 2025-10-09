Der Angebotspreis für die Aktien mit einem Nennwert von 5 Rappen werde im Bookbuilding-Prozess bestimmt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bekanntgegeben werde der Preis am Freitag vor Börseneröffnung. Die neuen Titel würden aus dem bestehenden Kapitalband bezogen. Sie sollen ab dem kommenden Montag (13. Oktober) zum Handel an der Börse zugelassen werden.