«Infolgedessen ist eine Verringerung der Zahl der Beschäftigten vorgesehen», heisst es in der Mitteilung weiter. Abhängig vom Ergebnis eines Konsultationsprozesses, der mit den Arbeitnehmervertretern am Hauptsitz eingeleitet wurde, könnten weltweit etwa 270 Stellen wegfallen, hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung und in den Unterstützungsfunktionen am Hauptsitz. Man sei dabei bestrebt, die Zahl der potenziellen Entlassungen etwa durch natürliche Fluktuation oder Pensionierung und andere Massnahmen zu minimieren, heisst es.