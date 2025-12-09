«Es hat uns über zehn Jahre gekostet und wir mussten über 25'000 Substanzen synthetisieren und charakterisieren, bis wir das Molekül fanden», wird Martine Clozel, Chief Scientific Officer bei Idorsia, zitiert. Damit werde nicht nur die Nachtruhe von Patienten mit Schlafstörungen verbessert, sondern auch ihre Leistungsfähigkeit am Tag.
Der Prix Galien gilt laut der Mitteilung als «Nobelpreis der Life-Science-Branche» und wird seit 1970 für herausragende Innovationen in der Medizin und der modernen Pharmazie vergeben.
ls/rw
(AWP)