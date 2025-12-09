«Es hat uns über zehn Jahre gekostet und wir mussten über 25'000 Substanzen synthetisieren und charakterisieren, bis wir das Molekül fanden», wird Martine Clozel, Chief Scientific Officer bei Idorsia, zitiert. Damit werde nicht nur die Nachtruhe von Patienten mit Schlafstörungen verbessert, sondern auch ihre Leistungsfähigkeit am Tag.