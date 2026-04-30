«Unsere Welt steht also vor einer grossen energie- und wirtschaftspolitischen Herausforderung», erklärte Birol. Eine der Fragen sei, wie sich diese Energiekrise auf die Energiewirtschaft und darüber hinaus auf Umweltfragen auswirken werde. Die Krise führe zu umfassenden Reaktionen der Länder, was die Wahl der Partner, Technologien und Kraftstoffe betrifft, und es werde sich zeigen, wie sich diese Reaktionen auf die weltweiten Emissionen auswirkten. Birol äusserte sich auf einer Konferenz zur nächsten Weltklimakonferenz COP31 im November im türkischen Antalya./evs/DP/jha