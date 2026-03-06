Derzeit passieren aus Sorge vor Angriffen des Irans kaum noch Schiffe die Strasse von Hormus. Der wichtige Seeweg für Öl- und Gastransporte ist eine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Sie ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Am Golf von Persien liegen bedeutende Ölförderländer, zu den Anrainern zählen neben dem Iran Saudi-Arabien, Irak, Kuwait, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.