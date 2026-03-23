Birol betonte: «Ich habe nicht den Eindruck, dass die politischen Entscheidungsträger die Tragweite des Problems, in dem wir uns befinden, schon verstanden haben.» Er sagte der «FAZ» und anderen Medien, man stehe vor der «grössten Bedrohung der Energiesicherheit in der Geschichte der Menschheit»./mjm/DP/nas