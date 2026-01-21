Die Internationale Energieagentur (IEA) hat wegen einer besseren Entwicklung der Weltwirtschaft die Prognose für das Wachstum der Nachfrage nach Rohöl erhöht. Sie warnt aber gleichzeitig vor einem weiter wachsenden Überangebot. Wie aus dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht, rechnet die Experten der IEA in diesem Jahr mit einem Anstieg der Nachfrage um 930.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag. Dies sind 70.000 Barrel pro Tag mehr als in der vorangegangenen Prognose.