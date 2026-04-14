Weiter geht die IEA davon aus, dass sich die Einbrüche bei der Nachfrage ausweiten werden, «da Knappheit und höhere Preise anhalten». Wie aus dem Bericht hervorgeht, rechnet der Verband in diesem Jahr mit einem Rückgang der globalen Nachfrage nach Rohöl um durchschnittlich 80.000 Barrel pro Tag. Zuvor hatten die Experten der IEA noch einen Anstieg der Nachfrage um etwa 650.000 Barrel pro Tag erwartet.