Die Experten der IEA erklären den Überschuss unter anderem mit einer höheren Fördermenge durch den Ölverbund Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Ölländer organisiert sind, darunter Russland. Die Opec+ hatte zuletzt beschlossen, ihre Fördermenge einmal mehr zu erhöhen. Demnach soll ab Oktober die Tagesproduktion um insgesamt 137.000 Barrel aufgestockt werden. Bereits in den Monaten zuvor hatte der Verbund die Ölhähne schrittweise aufgedreht, um vergangene Produktionsbeschränkungen rückgängig zu machen.