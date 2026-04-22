«Wir stehen vor der grössten Energiekrise der Geschichte», bekräftigte Birol. Nach den Ölkrisen der 1970er Jahre habe es eine strategische Antwort gegeben. Während Autos vorher 20 Liter Treibstoff für 100 Kilometer gebraucht hätten, sei der Verbrauch nach der Krise auf die Hälfte geschrumpft. «Effizienz stand im Mittelpunkt.» Eine weitere Reaktion sei damals der Ausbau der Atomkraft gewesen, fügte er hinzu.