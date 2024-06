China wird 2024 nach den IEA-Daten mit schätzungsweise 620 Milliarden Euro den grössten Anteil an den Investitionen in saubere Energie haben. Europa und die Vereinigten Staaten folgen mit Investitionen in saubere Energien in Höhe von 340 Milliarden beziehungsweise 290 Milliarden Euro. Auf diese drei grossen Wirtschaftsräume allein entfielen mehr als zwei Drittel der weltweiten Investitionen in saubere Energien, was die Unterschiede bei den internationalen Kapitalflüssen in dem Energiebereich unterstreiche.