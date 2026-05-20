IEA erwartet Schub für Stromer wegen Nahost-Krise

«Die Verkaufszahlen von Elektroautos haben im vergangenen Jahr in fast 100 Ländern neue Rekorde erreicht. Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen hat einen bedeutenden Wandel für die Automobilmärkte und das Energiesystem insgesamt eingeleitet - und sie sorgt derzeit für eine gewisse Entlastung inmitten der grössten Ölversorgungskrise der Geschichte», sagte IEA-Direktor Fatih Birol. «Mit Blick auf die Zukunft dürften die gesunkenen Batteriepreise und die möglichen politischen Reaktionen auf die aktuelle globale Energiekrise den Märkten für Elektrofahrzeuge weiteren Schwung verleihen.»/evs/DP/stk