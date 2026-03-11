Zuvor hatten sich führende Industriestaaten (G7) angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Kriegs grundsätzlich offen für eine Freigabe von Ölnotreserven gezeigt. «Prinzipiell unterstützen wir die Implementierung proaktiver Massnahmen, um die Situation anzugehen, die Nutzung strategischer Reserven eingeschlossen», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung der Energieminister der Länder, die Frankreich als derzeitiger G7-Vorsitz verbreitete.
Zu den G7-Staaten gehören Deutschland, die USA, Japan, Kanada, Grossbritannien, Frankreich und Italien. Am Nachmittag wollen die Staats- beziehungsweise Regierungschefs der Länder in einer Videokonferenz über die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs und die Energielage beraten. Die Ölpreise waren nach Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran deutlich gestiegen./jkr/jsl/stk
