Die Internationale Energieagentur (IEA) schlägt nach Medieninformationen die grösste Freigabe von Notfall-Ölreserven in ihrer Geschichte vor. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf einen Insider berichtet, soll es sich bei der Freigabe der Reserven um ein Volumen von etwa 300 bis 400 Millionen Barrel (je 159 Liter) handeln. Regierungen versuchen damit, den durch den Nahostkrieg verursachten Anstieg der Energiepreise einzudämmen. Zuvor hatte das «Wall Street Journal» über einen solchen Schritt berichtet.