«Aber natürlich müssen wir auch darauf vorbereitet sein, dass es noch eine Weile so weitergeht», sagte der IEA-Direktor mit Blick auf die stockende globale Ölversorgung. «Und selbst wenn die Strasse von Hormus morgen wieder öffnen sollte, geht die IEA davon aus, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis sich der weltweite Energiehandel wieder erholt hat.»/evs/DP/stw