Strasse von Hormus zentral - auch geringere Nachfrage erwartet

Die IEA nennt vor allem den einbrechenden Verkehr durch die Strasse von Hormus als Grund für die Engpässe. Vor dem Krieg seien täglich etwa 20 Millionen Barrel Öl durch die Meeresenge transportiert worden. Nun sei es nur mehr ein Rinnsal. Die Möglichkeiten, die Wasserstrasse zu umgehen, seien eingeschränkt. Speicher füllten sich, sodass die Golfstaaten die Produktion runterführen. Teils würden die Kürzungen durch eine höhere Produktion anderswo ausgeglichen, etwa in Kasachstan und Russland.