Bereits bevor die Entscheidung der IEA offiziell bekannt wurde, begrüsste US-Innenminister Doug Burgum nach entsprechenden Medienberichten den Vorschlag einer Freigabe von Rohölreserven. «Nun, sicherlich sind dies die Momente, für die diese Reserven genutzt werden, denn wir haben es hier nicht mit Energieknappheit in der Welt zu tun», sagte er dem Sender Fox News. Man habe vielmehr ein vorübergehendes Problem beim Transport, das man lösen werde. Das sei der perfekte Zeitpunkt, um über die Freigabe eines Teils der Reserven nachzudenken, um die Ölpreise zu senken, sagte Burgum.