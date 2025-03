«Neue US-Zölle, verbunden mit eskalierenden Vergeltungsmassnahmen, verschärften die makroökonomischen Risiken», heisst es in dem am Donnerstag in Paris veröffentlichten Monatsbericht der IEA. Der Interessenverband westlicher Industriestaaten spricht von zahlreichen Unsicherheiten und einem Angebot, das die Nachfrage auf dem Weltmarkt übersteige.