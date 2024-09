Das soll etwa mit dem wieder aufgenommenen IFA-Sommergarten gelingen, in dem am Donnerstagabend bereits der kanadische Rockmusiker Bryan Adams auftrat. Am Sonntagabend nehmen Jan Böhmermann und Olli Schulz die nächste Folge ihres Podcasts «Fest & Flauschig» live auf der Messe auf. Auch jüngere Menschen sollen so für die IFA begeistert werden, so die Veranstalter.