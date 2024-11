Länderanalyse soll Lücke füllen

Das bundesweite Bruttoinlandsprodukt war im dritten Quartal nach Zahlen des Statistischen Bundesamts um 0,2 Prozent gewachsen. Grund waren demnach vor allem höhere Konsumausgaben. Bisher gab es laut Ifo keine vierteljährliche Dokumentation des Wachstums in den Ländern, die Ökonomen wollen damit eine Lücke füllen. Lehmann und Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser wiesen vorsorglich darauf hin, dass es in einzelnen Quartalen Ausschläge in die eine oder andere Richtung geben kann.