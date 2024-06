Das Münchner Ifo-Institut sieht ein Ende des Anstiegs bei der Kurzarbeit in der deutschen Industrie. Im Mai berichteten 12,5 Prozent der teilnehmenden Industrie-Unternehmen an einer Umfrage der Münchner Wirtschaftsforscher von Kurzarbeit, wie das Ifo am Mittwoch mitteilte. Das war zwar ein erneuter Anstieg - nach 10,6 Prozent im Februar, 9,6 im November und 6,7 im August - doch die Erwartungen der Unternehmen zur künftigen Kurzarbeit sind gesunken.