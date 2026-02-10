Grosse Unterschiede

Auch wenn die Gesamtzahl derzeit nach oben weist, gibt es grosse Unterschiede. So liegt die Auslastung in der Industrie mit 77,5 Prozent deutlich stärker unter ihrem langjährigen Durchschnitt von 83,2 Prozent. Hier geht es zudem aktuell sogar leicht nach unten. Im Bauhauptgewerbe liegt sie mit 66,6 Prozent ebenfalls unter dem langjährigen Durchschnitt von 69,4 Prozent - hier spielt laut Ifo aber auch das zuletzt ungünstige Wetter eine Rolle.