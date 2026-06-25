Die Exportaussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich etwas aufgehellt. Nach drei Rückgängen in Folge stieg der Indikator des Münchner Ifo-Instituts im Juni von minus 5,6 auf minus 3,7 Punkte. Experte Klaus Wohlrabe bewertet die Entwicklung zurückhaltend: «Die Exporteure sind noch skeptisch, ob die geopolitische Unsicherheit nachhaltig abnimmt», sagte er. «Zudem ist die internationale Konkurrenz weiterhin stark.»