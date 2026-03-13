Der Iran-Krieg wird sich nach Einschätzung von Ifo-Präsident Clemens Fuest negativ auf das deutsche Wirtschaftswachstum auswirken - von dramatischen Folgen geht er aber nicht aus. «Es ist zum Glück kein Desaster, aber es ist ein klarer Dämpfer», sagte er im ARD-Morgenmagazin. Er setze darauf, «dass wir das ganz gut überstehen». Deutschland sei nicht mehr so abhängig von Öl wie in den 70er Jahren.