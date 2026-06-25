Baugewerbe erst 2027 mit Aufschwung

Besonders hart trifft es in diesem Jahr das ostdeutsche Baugewerbe. Dort prognostiziert das Ifo-Institut einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozent. 2027 sollen sich jedoch mit einem Anstieg um 1,6 Prozent die Effekte der steuerlichen Massnahmen zeigen und die Branche aus ihrer tiefen Rezession holen. Für das restliche produzierende Gewerbe sagen die Wissenschaftler ein Plus von 1,0 Prozent für 2026 und von 0,6 für 2027 vorher, bei den Dienstleistern für beide Jahre ein Plus von 0,7 Prozent.