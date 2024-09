Die Mehrheit der Unternehmen geht davon aus, dass in den kommenden Monaten weniger Auslandsaufträge eingehen. «Die Exportwirtschaft befindet sich in einer Schwächephase», sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, am Mittwoch. Insbesondere die Metallbranche und die Autoindustrie gehen von deutlichen Einbussen aus./cho/DP/stk