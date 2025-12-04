Die Geschäftslage verschlechterte sich zudem geringfügig (minus 0,4 Punkte), nur die Erwartungen der Unternehmen legten etwas stärker zu (plus 5,9 Punkte). «Wir sehen eine nur von den Erwartungen getriebene Stabilisierung des Geschäftsklimas, und die Euphorie vom Jahresstart ist schon wieder verblasst», sagte Wohlrabe. Zwar habe sich die Stimmung in der Industrie seit Januar spürbar verbessert, blieb aber in fast allen Branchen im negativen Bereich. «Insgesamt zeigt sich über alle Wirtschaftsbereiche hinweg, dass man nicht von einer Erholung sprechen kann», so Wohlrabe.