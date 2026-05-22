Allerdings verwies Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg auf den hohen Auftragsbestand in den deutschen Unternehmen. Das wäre eine gute Basis für eine Erholung, wenn etwa die Energiepreise sänken oder die allgemeine Stimmung sich verbessern würde. Niklasch geht aber davon aus, dass sich die Konjunkturdynamik «noch ein paar Monate auf dem aktuellen Niveau dahinschleppen wird».