Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, schreibt in einem ersten Kommentar: «Deutschland wird im internationalen Vergleich vorerst im Hintertreffen bleiben. Das deutsche Exportmodell funktioniert derzeit nicht. Vor allem auch weil mit den schleppenden Verkaufszahlen deutscher Automobilhersteller in China eine wichtiger Pfeiler ins Wanken geriet. Es wäre deshalb schon ein Erfolg, wenn das Wachstum im laufenden Jahr zumindest etwas spürbarer über die Null-Prozent-Marke käme. Der ifo-Geschäftsklimaindex lässt aber eher darauf schließen, dass das laufende Jahr nahtlos an das schwierige vergangene Jahr anknüpft.»