Zuvor waren neben dem Ifo-Index bereits andere Stimmungsindikatoren gestiegen. Die deutsche Wirtschaft könnte positive Effekte von milliardenschweren Investitionen durch die Bundesregierung zu spüren bekommen, heisst es in einer Analyse des Frankfurter Bankhaus Metzler. So hatte zuletzt die Stimmung der Einkaufsmanager überraschend stark zugelegt, nachdem sich zuvor auch die Konjunkturindikatoren des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und vom Forschungsinstitut Sentix verbessert hatten.