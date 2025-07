Niedrigere Zinsen und die geplanten Milliardeninvestitionen der Bundesregierung haben die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verbessert. Wie das Ifo-Forschungsinstitut am Freitag mitteilte, ist das Ifo-Geschäftsklima im Juli leicht um 0,2 Punkte auf 88,6 Punkte gestiegen und damit nicht so deutlich wie von Experten erwartet. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Bewertung der künftigen Geschäfte haben die befragten Unternehmen dabei etwas besser eingeschätzt. Ökonomen rechnen denn auch wegen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung mit einem eher schwachen Aufschwung der grössten europäischen Volkswirtschaft.