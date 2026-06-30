Preise werden weiter steigen

«Sinkende Energiepreise, zu denen die Hoffnungen auf Frieden im Nahen Osten zusätzlich beigetragen haben, scheinen die Unternehmen zuversichtlicher hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage gemacht zu haben.» Entwarnung gibt er aber nicht. Die Produzenten- und Verbraucherpreise dürften in den kommenden Monaten weiterhin steigen, sagt er. Die Preiserwartungen liegen weiterhin erheblich über dem Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 von 18,3 Punkten.