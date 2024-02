In der Industrie sind demnach insbesondere die energieintensiven Branchen getroffen. Im Papiergewerbe liegt der Anteil demnach bei knapp 54 Prozent, in der Metallerzeugung und -bearbeitung bei 53,3 Prozent, in der chemischen Industrie bei 40,6 Prozent. Bei den Dienstleistern leiden laut Ifo vor allem die Personalagenturen (54,6 Prozent) unter einem Auftragsrückgang. In der Gastronomie klagten 38,6 Prozent der Betriebe über fehlende Gäste./cho/DP/nas