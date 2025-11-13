Echte Investitionen wirken sich langfristig positiv aus

Kritik daran, dass die Koalition von Union und SPD auch Konsumausgaben als «Investitionen» auszeichnet, gibt es schon seit Monaten. Das Ifo-Institut untermauert diese Kritik nun mit Zahlen. Was eine Investition ist und was nicht, ist in der Bundeshaushaltsordnung festgelegt. Dazu zählen Baumassnahmen mit Ausnahme militärischer Anlagen sowie die Anschaffung von «beweglichen» und «unbeweglichen» Sachen - das wären beispielsweise Fahrzeuge oder neue Gebäude. Aber auch der Erwerb von Unternehmensbeteiligungen und Kreditvergabe ist als Investition aufgeführt.