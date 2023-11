Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich im November leicht verbessert. Der Index der vom Ifo-Institut erfragten Exporterwartungen stieg auf minus 3,8 Punkte, von minus 6,3 Punkten im Oktober. «Die Exportwirtschaft kann aber immer noch keine Dynamik entwickeln», sagte Umfragenleiter Klaus Wohlrabe am Montag. «Eine grössere Teilhabe an dem wirtschaftlichen Aufschwung in vielen Ländern steht noch aus.»

27.11.2023 10:32