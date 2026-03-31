Industrie und Dienstleister mit gedämpften Erwartungen
Dieser Trend gilt auch für Industrie und Dienstleister. In beiden Bereichen kühlte sich das Geschäftsklima im März etwas ab. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleitungssektor schätzten ihre laufenden Geschäfte zwar etwas besser ein als ein Monat zuvor, blickten jedoch pessimistischer auf die nächsten drei Monate.
Handel und Bau mit leicht besserem Klima
Leichtere Verbesserungen beim Geschäftsklima ergaben sich im März im Handel und im Baugewerbe. Sowohl der Grosshandel als auch der Einzelhandel beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser als im Februar. Zugleich senkten die Unternehmen ihre Erwartungen etwas ab.
Die Bauunternehmen meldeten eine kräftige Verbesserung ihrer laufenden Geschäfte. Zugleich nahm der Pessimismus für die kommenden Monate erheblich zu.
Indikator für die Konjunktur
Der Ifo-Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland basiert auf rund 1.700 monatlichen Meldungen von Unternehmen aus Industrie, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe und gilt als wichtiger Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung./jbl/DP/zb
(AWP)