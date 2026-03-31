Industrie und Dienstleister mit gedämpften Erwartungen

Dieser Trend gilt auch für Industrie und Dienstleister. In beiden Bereichen kühlte sich das Geschäftsklima im März etwas ab. Das verarbeitende Gewerbe und der Dienstleitungssektor schätzten ihre laufenden Geschäfte zwar etwas besser ein als ein Monat zuvor, blickten jedoch pessimistischer auf die nächsten drei Monate.