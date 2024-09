«Trotz des Potenzials für mehr Effizienz, beispielsweise in der Logistik und in der Medizin, zögern viele Unternehmen.» Hauptgründe seien fehlende Sachkenntnis und Probleme bei der Einfügung in bestehende Geschäftsprozesse sowie Bedenken zur Rechtslage und zum Datenschutz. Ifo-Studienleiter Oliver Falck sagt: «Unternehmen sollten in die Schulung ihrer Mitarbeitenden investieren, um Wissenslücken zu schliessen.»/rol/DP/nas