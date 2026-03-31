Darüber hinaus sähen viele Unternehmen finanzielle Risiken, etwa durch unsichere Fracht- und Logistikkosten, steigende Versicherungsprämien oder erhöhte Zahlungsrisiken. «Die Ergebnisse verdeutlichen, dass sich die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs bereits jetzt abzeichnen und sich über verschiedene Kanäle noch verstärken könnten», sagte Wohlrabe. «Je länger die Unsicherheit anhält, desto grösser werden die wirtschaftlichen Probleme für die Unternehmen.»/als/DP/zb