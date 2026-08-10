Rentner trifft es hart

Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind ältere Menschen. Rentnerpaare verlieren durch den Preisschock 1,53 Prozent, alleinlebende Senioren 1,45 Prozent ihres Einkommens. Grund dafür ist laut den Ifo-Forschern, dass den Rentnern kein Lohneinkommen als Puffer zur Verfügung steht und sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Budgets für Heiz- und Energiekosten aufwenden müssen.