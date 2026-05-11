Die andauernde Krise lässt sich auch in mehreren Dienstleistungszweigen erkennen: Laut Ifo-Umfrage sieht sich über ein Fünftel (21,4 Prozent) der Personalagenturen und Zeitarbeitsfirmen existenzbedroht, in Werbung und Marktforschung sind es demnach über 14 Prozent. Die Umfragergebnisse decken sich mit Stimmen aus der Wirtschaft, denen zufolge viele grosse Unternehmen weniger Leiharbeiter anheuern und ihre PR-Etats reduziert haben.