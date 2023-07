Lebensmittel-Einzelhändler beklagen zunehmend Nachschubprobleme. 80 Prozent der im Juni vom Ifo-Institut befragten Lebensmittelhändler berichteten von Lieferengpässen. Im Mai waren es 66 Prozent gewesen. "Die Handelsunternehmen stehen für bestimmte Waren weiterhin in schwierigen Verhandlungen mit den Herstellern über Preise und Bedingungen. Lieferstopps durch die Hersteller und die Auslistung bestimmter Produkte durch den Handel sind dabei eingesetzte Druckmittel", sagte Ifo-Experte Patrick Höppner am Freitag in München.

07.07.2023 10:26