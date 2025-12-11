Ifo-Chef Clemens Fuest kritisierte die Politik. Der angekündigte Reformherbst sei zwar nicht ganz ausgefallen. «Aber das Schlimme ist: Die Reformen, die stattgefunden haben, steuern mehrheitlich in die falsche Richtung.» So treibe das Rentenpaket die Kosten in die Höhe und reduziere Wachstum, da damit die Steuerlast wahrscheinlich steigen werde. Fuest forderte ein Reformkonzept, das bei Arbeitsmarkt, Investitionen und Bildung ansetzen müsse. «Diese drei Faktoren bestimmen letztlich die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft.»