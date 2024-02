Das Ifo-Geschäftsklima im Wohnungsbau ist auf den niedrigsten jemals gemessenen Wert gefallen. Der Index sank im Januar von minus 56,9 auf minus 59,0 Punkte. Die Erwartungen seien mit minus 68,9 Punkten weiter in den Keller gerutscht: «Der Ausblick auf die kommenden Monate ist düster», sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe am Dienstag in München. Neuaufträge blieben aus, zugleich würden weitere Projekte storniert, mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen klage über Auftragsmangel. Bei den Projektstornierungen gab es zumindest einen Rückgang. Von einer Trendwende könne aber noch nicht gesprochen werden, hiess es. Die schwierigen Rahmenbedingungen - gestiegene Zinsen und Baukosten - hätten sich kaum geändert.

13.02.2024 10:15