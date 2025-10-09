Blick in die Zukunft ist pessimistischer

Vor allem die Geschäftserwartungen verschlechterten sich. Sie gaben 8,3 Punkte auf minus 23,1 nach. Bei der aktuellen Geschäftslage sank die Einschätzung ebenfalls, wenn auch langsamer: um 3 Punkte auf minus 19,9. Mit seinem aktuellen Stand liegt der Branchenindex zwar noch immer auf einem der höchsten Stände seit Mitte 2024, vergleicht man allerdings mit weiter zurückliegenden Jahren, liegt er deutlich schlechter.