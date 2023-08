"Eine Lohn-Preis-Spirale ist bislang ausgeblieben", sagte Timo Wollmershäuser, Leiter der ifo-Konjunkturprognosen. Teurere Vorprodukte trieben die Preise insbesondere in der Landwirtschaft (14 Prozentpunkte des Preisanstiegs von plus 34,2 Prozent), in der Industrie (12,4 Prozentpunkte von plus 13,9 Prozent), im Baugewerbe (7,4 Prozentpunkte von plus 16,2 Prozent) sowie im Handel, Verkehr und Gastgewerbe (7,0 Prozentpunkte von plus 11,3 Prozent).