In Deutschland wollen laut einer Umfrage weniger Unternehmen Stellen abbauen. Im Mai habe das vom Ifo-Institut ermittelte Beschäftigungsbarometer auf 95,2 Punkte zugelegt, von 94 Punkten im Vormonat, teilte das Forschungsinstitut am Montag in München mit. Der Wert ist damit den zweiten Monat in Folge gestiegen und hat den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht.