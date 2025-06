Sinkende Zinsen und die geplanten Milliardeninvestitionen der neuen Bundesregierung in die Infrastruktur hellen die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima legte im Juni um 0,9 Punkte auf 88,4 Punkte zu, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer stieg den sechsten Monat in Folge und erreichte den höchsten Wert seit Mai 2024. «Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Umfrageergebnis.