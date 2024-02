Die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer hinterlassen auch an den wichtigsten Containerhäfen an der Nordseeküste deutliche Spuren. «Gegenwärtig passieren über 80 Prozent weniger Container die Meeresstrasse und den Suezkanal, als eigentlich zu erwarten wären», berichtete das Wirtschaftsforschungsinstitut IfW am Mittwoch. «Das hat auch Folgen für deutsche Häfen wie Hamburg und Bremerhaven, wo die Menge an ankommenden Schiffen um 25 Prozent zurückging.» Aber auch in Rotterdam und Antwerpen sei die Zahl der Schiffe in ähnlichem Ausmass rückläufig, vergleiche man den Wochendurchschnitt 2023 mit dem vom Januar 2024.

07.02.2024 11:56