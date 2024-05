Die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) will ihre Warnstreiks im Bauhauptgewerbe in der kommenden Woche ausweiten. Der Arbeitskampf werde auf die Verkehrsinfrastruktur ausgedehnt, kündigte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt nach fünf Streiktagen an. Dazu sollten punktuell in ganz Deutschland Baustellen an Strassen, Schienen oder Brücken stillgelegt werden.