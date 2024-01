Mit Sorge blicke er auf die Haushaltskrise in Berlin. «Es kann nicht sein, dass eine Sparpolitik jetzt dazu führt, dass die notwendigen Zukunftsinvestitionen nicht getätigt werden können», warnte Gröger. «Wir müssen schon aufpassen, dass nicht bestimmte Bereiche, die wir für die Zukunft brauchen, hier verschwinden. Und dass das, was neu entsteht, nicht am Ende alles an uns vorbeigeht.»